Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 543 тисячі особового складу, – вбитими й пораненими.
До речі Понад 30 000 ліквідованих окупантів: в Генштабі розповіли про підсумки червня
Втрати Росії на 1 липня
- Особового складу – близько 543810 (+1110) осіб,
- танків – 8099 (+19),
- бойових броньованих машин – 15550 (+26),
- артилерійських систем – 14599 (+66),
- РСЗВ – 1111 (+1),
- засобів ППО – 874 (+1),
- літаків – 360 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11620 (+36),
- крилатих ракет – 2333 (+2),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19713 (+70),
- спеціальної техніки – 2448 (+0).
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Втрати ворога на 1 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ