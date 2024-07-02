Загалом, протягом червня Сили оборони ліквідували понад 30 тисяч російських військових. Окрім того, ЗСУ знищили чимало ворожої техніки.

Важливо Росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на Покровському напрямку, – Генштаб

Які втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила:

  • особового складу – близько 545 090 (+1280) осіб,
  • танків – 8 107 (+8),
  • бойових броньованих машин – 15 566 (+16),
  • артилерійських систем – 14 655 (+56),
  • РСЗВ – 1 114 (+3),
  • засоби ППО – 874 (+0),
  • літаків – 360 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 641 (+21),
  • крилаті ракети – 2 335 (+2),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 787 (+74),
  • спеціальна техніка – 2452 (+4).


Втрати Росії у війні станом на 2 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ