Загалом, протягом червня Сили оборони ліквідували понад 30 тисяч російських військових. Окрім того, ЗСУ знищили чимало ворожої техніки.
Важливо Росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на Покровському напрямку, – Генштаб
Які втрати Росії у війні
Від початку повномасштабної війни російська армія втратила:
- особового складу – близько 545 090 (+1280) осіб,
- танків – 8 107 (+8),
- бойових броньованих машин – 15 566 (+16),
- артилерійських систем – 14 655 (+56),
- РСЗВ – 1 114 (+3),
- засоби ППО – 874 (+0),
- літаків – 360 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 641 (+21),
- крилаті ракети – 2 335 (+2),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 787 (+74),
- спеціальна техніка – 2452 (+4).
Втрати Росії у війні станом на 2 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ