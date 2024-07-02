Загалом, протягом червня Сили оборони ліквідували понад 30 тисяч російських військових. Окрім того, ЗСУ знищили чимало ворожої техніки.

Важливо Росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на Покровському напрямку, – Генштаб

Які втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила:

особового складу – близько 545 090 (+1280) осіб,

танків – 8 107 (+8),

бойових броньованих машин – 15 566 (+16),

артилерійських систем – 14 655 (+56),

РСЗВ – 1 114 (+3),

засоби ППО – 874 (+0),

літаків – 360 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 641 (+21),

крилаті ракети – 2 335 (+2),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 787 (+74),

спеціальна техніка – 2452 (+4).



Втрати Росії у війні станом на 2 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ