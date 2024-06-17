В воскресенье вечером, 16 июня, партизаны отчитались об успешной операции. От работы соответствующего пути и релейного шкафа зависела деятельность таких вражеских компаний, как "Транснефть", "Газпром" и "Ростех".

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Возле Смоленска уничтожили релейный шкаф

Известно, что железная дорога в районе Смоленска обеспечивала для россиян производство и перемещение военной техники, кроме того, что в целом была важным логистическим узлом.

Агент нашего движения уничтожил релейный шкаф на железной дороге возле Смоленска. Путь в этом районе является важным транспортным коридором,

– говорится в сообщении партизан.

По координатам 54.42472, 32.13178 – опубликованным партизанским движением "Атеш" – можно найти на карте, где была совершена диверсия на железной дороге в районе Смоленска.

Где именно партизаны совершили диверсию на железной дороге: смотрите на карте от Google maps

Что такое релейный шкаф Это электрический шкаф, который содержит реле, электрический переключатель, и другие устройства для управления электрическими системами и их защиты. Часто релейный шкаф используется на железной дороге для автоматизации сигнализации и безопасности движения поездов.

Вблизи Смоленска подожгли релейный шкаф: смотрите видео "Атеш"

Обратите внимание! Ежедневно в ряды партизан присоединяется россияне, которые стремятся остановить преступный режим Кремля и вернуться к мирной жизни. Сделать это можно по ссылке, отправив соответствующее сообщение.

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