Кроме того, партизаны поделились снимками со своей разведки оккупированного украинского аэропорта. На кадрах можно увидеть, что российская армия использует этот аэродром для своих военных целей.

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Что партизаны нашли на аэродроме Херсонес

Агент "Атеш" сообщил, что на аэродроме возле Севастополя он обнаружил блиндажи и патрульные военные по всему периметру аэродрома Херсонес.

Во время наблюдения также был зафиксирован патрульный катер "Раптор", который свидетельствует о высоком уровне охраны объекта,

– отметили партизаны.

"Атеш" провел разведку аэродрома в Крыму / Видео с телеграм-канала "Атеш"

Несмотря на сложную задачу, агенту партизанского движения удалось пробраться ближе и подробнее рассмотреть ряд объектов, таких как радиолокационная станция "Каста-2Е2", расположенная возле нефтехранилища. Эту станцию враг использует для обнаружения низколетящих ракет Сил обороны Украины.

Агент "Атеш" обнаружил военные объекты в аэропорту / Видео с телеграм-канала "Атеш"

Обратите внимание! В "Атеше" отметили, что если есть желающие присоединиться к партизанскому движению – надо писать координатору в телеграме: @Ametham_atesh_ua

Как партизаны работают в Крыму