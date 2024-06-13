Напомним, что недавно агенты "Атеш" сообщили, что российские военнослужащие ПВО получили "рекомендацию" по эвакуации своих семей с полуострова. В частности, там отметили, что это развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область.
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Крымчане активно уничтожали российскую символику
Активисты движения "АТЕШ – Гражданская Сила" сообщают о значительном росте уровня ненависти к оккупационной власти в Крыму, что уже достиг критической точки. По их данным, вчера, 12 июня, крымчане массово сжигали флаги и другую символику российских оккупантов.
Многие из них пока не готовы показывать свои костры, в которых горели флаги России, на всеобщее обозрение,
– отмечают активисты.
Впрочем, в "Атеш" уверены, что день, когда возмущение крымчан достигнет пика и они массово выступят против оккупантов, уже очень близок.
Местные сжигают российскую символику: смотрите видео
Взрывы в Крыму: последние новости
- В ночь на 12 июня во временно оккупированном Крыму взрывы раздавались по всему полуострову. По предварительным данным, взрывы произошли в Севастополе, Евпатории, Саках, Красноперекопске, а также в районе аэродрома Бельбек.
- Неспокойно было и во вторник, 11 июня, в Крыму слышали сильные взрывы, в частности в районе аэродрома Бельбек.
- Днем ранее оккупанты в Крыму жаловались на атаку ATACMS. Спутниковые снимки с мест взрывов свидетельствуют, что ударами была уничтожена российская С-400 в Джанкое. Генштаб подтвердил ракетную атаку на Крым, отметив, что ни одна из воздушных целей не была перехвачена.