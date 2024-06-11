Об этом сообщили в телеграм-канале "Крымский ветер". Там около 8 вечера опубликовали информацию о взрыве, а также обнародовали соответствующие кадры.
Смотрите также ВСУ уничтожили С-400 в Джанкое: появилось фотодоказательство успешного ракетного удара
Взрывы в районе аэродрома Бельбек
Вечером 11 июня стало известно о мощных взрывах возле аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму. Сейчас причины неизвестны.
Мощные взрывы слышны в районе аэродрома Бельбек,
– говорится в сообщении.
"Крымский ветер" также высказал предположение, что эти взрывы могли раздаваться из-за стрельбы. Однако оккупационные войска о них официально не сообщали.
Также в телеграм-канале распространили видео, на котором только слышны громкие взрывы, доносящиеся из района аэродрома Бельбек. При этом каких-либо "прилетов" на ролике нет.
Звуки взрывов в районе аэродрома Бельбек: смотрите видео
Взрывы в Крыму: последние новости
- В Евпатории, Саках, Джанкое, Бахчисарае и Красноперекопске местные жители ночью 10 июня сообщали о ряде мощных взрывов.
- Где-то около часа ночи жители Евпатории и Красноперекопска начали сообщать о десятках взрывов.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты перекрыли движение через Керченский мост. Громыхало и в Джанкойском районе. Там слышали по крайней мере два взрыва. Взрывалось и в Бахчисарайском и Сакском районах.
- 5 – 6 взрывов прозвучали в районе Первомайска.