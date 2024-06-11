Про це повідомили у телеграм-каналі "Крымский ветер". Там близько 8 вечора опублікували інформацію щодо вибуху, а також оприлюднили відповідні кадри.
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Вибухи в районі аеродрому Бельбек
Ввечері 11 червня стало відомо про потужні вибухи біля аеродрому Бельбек в окупованому Криму. Наразі причини невідомі.
Потужні вибухи чути у районі аеродрому Бельбек,
– йдеться у повідомленні.
"Кримський вітер" також висловив припущення, що ці вибухи могли лунати через стрільби. Проте окупаційні війська про них офіційно не повідомляли.
Також в телеграм-каналі поширили відео, на якому лише чути гучні вибухи, що долинають з району аеродрому Бельбек. При цьому будь-яких "прильотів" на відео немає.
Звуки вибухів в районі аеродрому Бельбек: дивіться відео
Вибухи в Криму: останні новини
- У Євпаторії, Саках, Джанкої, Бахчисараї та Красноперекопську місцеві жителі вночі 10 червня повідомляли про низку потужних вибухів.
- Десь близько першої ночі жителі Євпаторії та Красноперекопська почали повідомляти про десятки вибухів.
- Згодом стало відомо, що окупанти перекрили рух через Керченський міст. Гучно було й у Джанкойському районі. Там чули принаймні два вибухи. Вибухало й у Бахчисарайському та Сакському районах.
- 5 – 6 вибухів пролунали у районі Первомайська.