Нагадаємо, що нещодавно агенти "Атеш" повідомили, що російські військовослужбовці ППО отримали "рекомендацію" щодо евакуації своїх родин з півострова. Зокрема, там зазначили, що цей розвиток подій збігається із переміщенням систем ППО в Бєлгородську область.
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Кримчани активно нищили російську символіку
Активісти руху "АТЕШ – Громадянська Сила" повідомляють про значне зростання рівня ненависті до окупаційної влади в Криму, що вже досяг критичної точки. За їхніми даними, вчора, 12 червня, кримчани масово спалювали прапори та іншу символіку російських окупантів.
Багато хто з них поки не готовий показувати свої багаття, в яких горіли прапори Росії, на загальний огляд,
– зазначають активісти.
Втім, в "Атеш" впевнені, що день, коли обурення кримчан досягне піка і вони масово виступлять проти окупантів, вже дуже близький.
Місцеві спалюють російську символіку: дивіться відео
Вибухи в Криму: останні новини
- У ніч на 12 червня у тимчасово окупованому Криму вибухи лунали по всьому півострову. За попередніми даними, вибухи відбулися у Севастополі, Євпаторії, Саках, Красноперекопську, а також у районі аеродрому Бельбек.
- Неспокійно було і у вівторок, 11 червня, в Криму чули сильні вибухи, зокрема в районі аеродрому Бельбек.
- Днем раніше окупанти в Криму скаржилися на атаку ATACMS. Супутникові знімки з місць вибухів свідчать, що ударами було знищено російську С-400 у Джанкой. Генштаб підтвердив ракетну атаку на Крим, зазначивши, що жодна з повітряних цілей не була перехоплена.