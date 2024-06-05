Оккупационные власти пытаются скрыть свои военные объекты из-за ряда успешных ударов ВСУ. В "Атеш" также отметили крымчан, которые делились информацией о местах базирования российской техники.
Смотрите также Украина затягивает петлю вокруг Крыма, – Politico
Как оккупанты прячут свое ПВО в Крыму
Российские оккупанты начали строительство защитных экранов на дорогах Крыма с целью скрыть свои средства противовоздушной обороны от местного населения.
Причиной этого стали успешные удары Сил обороны Украины, что повлекло уничтожение средств ПВО,
– отметили в "Атеш".
Там также добавили, что это стало возможным и благодаря усилиям крымчан, которые предоставляли информацию о расположении военной техники оккупантов.
По информации от агентов движения, оккупанты планируют возвести множество заграждений на трассах полуострова в ближайшее время.
"Мы призываем тех, кто строит эти щиты, написать нам и поделиться ценной информацией. Это поможет предотвратить их планы", – призвали в "Атеш".
Взрывы в Крыму: последние новости
- В ночь на 30 мая в Керчи, оккупированном Крыму, местные жители слышали по меньшей мере 10 взрывов в районе Крымского моста. Позже стало известно о поражении паромной переправы и других проблемах, с которыми столкнулись российские оккупанты.
- Не менее тревожной для оккупантов была ночь на 31 мая. В Краснодарском крае ракеты "Нептун" вместе с дронами СБУ атаковали паромные переправы в порту Кавказ, цистерны с нефтепродуктами и энергетические объекты.
- Также неспокойно было и в море. Украинская разведка сообщила, что спецподразделение Group 13 с помощью ударных морских дронов Magura V5 снова успешно атаковало российские корабли на территории оккупированного полуострова. Под прицелом ГУР были два российских катера типа "Тунец".