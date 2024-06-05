Окупаційна влада намагається приховати свої військові об'єкти через низку успішних ударів ЗСУ. В "Атеш" також відзначили кримчан, які ділилися інформацією про місця базування російської техніки.
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Як окупанти ховають своє ППО в Криму
Російські окупанти почали будівництво захисних екранів на дорогах Криму з метою приховати свої засоби протиповітряної оборони від місцевого населення.
Причиною цього стали успішні удари Сил оборони України, що спричинило знищення засобів ППО,
– зазначили в "Атеш".
Там також додали, що це стало можливим і завдяки зусиллям кримчан, які надавали інформацію про розташування військової техніки окупантів.
За інформацією від агентів руху, окупанти планують звести безліч загороджень на трасах півострова у найближчий час.
"Ми закликаємо тих, хто будує ці щити, написати нам та поділитися цінною інформацією. Це допоможе запобігти їхнім планам", – закликали в "Атеш".
Вибухи в Криму: останні новини
- У ніч на 30 травня у Керчі, окупованому Криму, місцеві жителі чули щонайменше 10 вибухів у районі Кримського мосту. Пізніше стало відомо про ураження поромної переправи та інші проблеми, з якими зіткнулися російські окупанти.
- Не менш тривожною для окупантів була ніч на 31 травня. У Краснодарському краї ракети "Нептун" разом із дронами СБУ атакували поромні переправи в порту "Кавказ", цистерни з нафтопродуктами та енергетичні об'єкти.
- Також неспокійно було і в морі. Українська розвідка повідомила, що спецпідрозділ "Group 13" за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знову успішно атакував російські кораблі на території окупованого півострова. Під прицілом ГУР були два російських катери типу "Тунець".