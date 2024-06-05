Окупаційна влада намагається приховати свої військові об'єкти через низку успішних ударів ЗСУ. В "Атеш" також відзначили кримчан, які ділилися інформацією про місця базування російської техніки.

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Як окупанти ховають своє ППО в Криму

Російські окупанти почали будівництво захисних екранів на дорогах Криму з метою приховати свої засоби протиповітряної оборони від місцевого населення.

Причиною цього стали успішні удари Сил оборони України, що спричинило знищення засобів ППО,

– зазначили в "Атеш".

Там також додали, що це стало можливим і завдяки зусиллям кримчан, які надавали інформацію про розташування військової техніки окупантів.

За інформацією від агентів руху, окупанти планують звести безліч загороджень на трасах півострова у найближчий час.

"Ми закликаємо тих, хто будує ці щити, написати нам та поділитися цінною інформацією. Це допоможе запобігти їхнім планам", – закликали в "Атеш".

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