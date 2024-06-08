"Атеш" опубликовали кадры, на которых можно увидеть, как оккупационные войска обустраивают линию обороны вдоль побережья Черного моря.

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Россияне строят фортификации

Вероятно, командование российских войск, наблюдая за резким сокращением Черноморского флота, предусматривает возможность высадки морской пехоты ВСУ. По словам партизан, строительство фортификаций требует значительных человеческих ресурсов, а людей для штурмов становится все меньше.

Впрочем, все может быть. Продолжаем фиксировать российские войска. И не забываем делиться информацией с определенными структурами,

– подытожили "Атеш".

Оккупанты сооружают фортификации в Крыму / Фото: "Атеш"

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