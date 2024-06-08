"Атеш" опублікували кадри, на яких можна побачити, як окупаційні війська облаштовують лінію оборони вздовж узбережжя Чорного моря.

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Росіяни будують фортифікації

Ймовірно, командування російських військ, спостерігаючи за різким скороченням Чорноморського флоту, передбачає можливість висадки морської піхоти ЗСУ. За словами партизанів, будівництво фортифікацій потребує значних людських ресурсів, а людей для штурмів стає дедалі менше.

Втім, все може бути. Продовжуємо фіксувати російські війська. І не забуваємо ділитися інформацією із певними структурами,

– підсумували "Атеш".

Окупанти споруджують фортифікації у Криму / Фото: "Атеш"

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