Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив 24 Каналу, що нині українські військові хочуть мати змогу бити по півострову частіше. На жаль, поки що немає достатньо можливостей для того, аби достатньо атакувати Крим. Зазначимо, що росіяни бідкалися на неспокійну ніч на півострові.

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Яка ціль ЗСУ

"Мета – вийти на частоту кілька разів на тиждень. Бодай 4 – 5 разів. Тоді можна буде говорити про те, що ми наближаємося до ізоляції Кримського півострова", – сказав Мусієнко.

Цього можна досягти двома способами. Один із них – комбінований – повітряно-сухопутні операції. Тобто спочатку українські військові завдають ударів з повітря, а потім – проводять сухопутну операцію та звільняють півострів.

Другий варіант – забезпечити значну кількість ударів по військових об'єктах загарбників на півострові. Тоді можна буде досягнути ефекту, до якого прагне Україна. Поки що таких можливостей немає, до цього готуються. Усе, аби коли вони з'являться, буде більше літаків і додаткових ракет, атакувати ворога.

Знищення систем РЛС – мовиться про РЛС, яка може "бачити" до 300 кілометрів. Це важливий елемент, тому що вона перекриває практично весь півострів,

– наголосив військовий експерт.

Однак для того, аби згодом побачити безпосередньо результат, потрібно мати додаткові засоби. Керівник Центру військово-правових досліджень переконаний, що конкретно у цьому випадку незабаром будуть ракетні удари по окупантах від Повітряних сил ЗСУ. Практика показує, що спочатку з ладу виводять радари ворога, а потім б'ють.

Як використовували уражені РЛС

Українські бійці пошкодили РЛС, які були розташовані на Керченському півострові неподалік Кримського мосту. Політтехнолог Борис Тизенгаузен заявив 24 Каналу, що, ймовірно, їх використовували для моніторингу та прикриття незаконно побудованої споруди. Можливо, там були поряд і пускові установки загарбників.

Нещодавно українська армія вдарила по поромній переправі на півострові. Кримським мостом загарбники заборонили перевозити паливні та вибухонебезпечні речовини. Тобто цистерни з паливом, мазутом і бензином не їздили залізницею. Їх переправляли поромом.

Тепер росіянам доведеться доправляти паливо з Росії або Кримським мостом, або сухопутним коридором. Однак, там ще не добудована залізниця. Водночас ЗСУ мають засоби, аби уразити це залізничне сполучення, яке будують загарбники вздовж Азовського узбережжя.

"Росіяни пищать, що "триває підготовка до відрізання Криму від логістики", – наголосив політтехнолог.

Які настрої на півострові

Жителі тимчасово окупованого Криму уже ставлять питання у місцевих чатах. Мовляв, "чи настав час уже виїжджати". Адже, якщо "втомиться" Кримський міст, їм доведеться їхати до Росії через тимчасово окупований Армянськ. Там також щось може "втомитися". Особливо напружені ті, хто мають проросійські настрої.

Триває планомірна зачистка, "осліплення" Криму – знищення систем РЛС та ППО. Тобто, коли перестануть "бачити" далеко, тоді "сюрприз" може звідусіль прилетіти,

– сказав Тизенгаузен.

Сезон відпочинку у тимчасово окупованому Криму провалено. Також там зупинилися будівництва. Частину техніки росіяни примусово забрали на зведення фортифікацій на Півночі півострова.

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