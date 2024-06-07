У міноборони країни – агресорки заявили про понад 20 збитих дронів, зокрема 6 з них були нібито знищені над Краснодарським краєм. У мережі повідомили, на що саме полювали БпЛА.
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Удар по пануванню Росії у Криму
Зазначається, що у Темрюкському районі Краснодарського краю дрони вночі атакували електропідстанцію, розташовану у хуторі Білий Темрюкського району. 5 безпілотників вдарили по території об'єкту.
Важливість цієї електропідстанції полягає в тому, що вона живить окупований півострів. Вона входить до складу так званого "енергомосту на Крим".
Відомо, що внаслідок "прильоту" пошкоджено трансформатор, виникла невелика пожежа, постраждалих немає.
Підстанцію у хуторі Білий вже атакували в ніч із 30 на 31 травня. Тоді підстанція також зазнала пошкоджень.
Зазначимо, що вночі було неспокійно також і в Бєлгородській, Ростоській областях, у Криму та над Азовським морем. Загалом ворог каже, що збив 28 безпілотників.
Яскрава "бавовна" у Луганську
- Вранці в окупованому Луганську лунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про стовпи диму над місцями влучань.
- Росіяни заявили про ракетну атаку на місто. Кажуть, що по них вдарили ATACMS.
- Журналіст і блогер Денис Казанський поширив супутникові знімки. За його словами, вони підтверджують приліт по військовій базі окупантів.
- В Informpalm уточнили, що удар був завданий по базі "ТрансПеле", яку з 2014 року Росія використовує для паркування військової техніки.
- Архівні супутникові знімки демонструють, що на цій території постійно розташована певна кількість військової техніки російських окупантів.
- Тим часом пропагандисти заявляють про руйнування житлових будинків і звинувачують Україну. Як зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пошкоджена цивільна інфраструктура – наслідок невдалої роботи російської ППО.