У міноборони країни – агресорки заявили про понад 20 збитих дронів, зокрема 6 з них були нібито знищені над Краснодарським краєм. У мережі повідомили, на що саме полювали БпЛА.

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Удар по пануванню Росії у Криму

Зазначається, що у Темрюкському районі Краснодарського краю дрони вночі атакували електропідстанцію, розташовану у хуторі Білий Темрюкського району. 5 безпілотників вдарили по території об'єкту.

Важливість цієї електропідстанції полягає в тому, що вона живить окупований півострів. Вона входить до складу так званого "енергомосту на Крим".

Довідка: Енергоміст до Криму – неофіційна назва групи енергетичних об'єктів з енергопостачання окупованого Криму з материкової частини Росії.

Відомо, що внаслідок "прильоту" пошкоджено трансформатор, виникла невелика пожежа, постраждалих немає.

Підстанцію у хуторі Білий вже атакували в ніч із 30 на 31 травня. Тоді підстанція також зазнала пошкоджень.

Зазначимо, що вночі було неспокійно також і в Бєлгородській, Ростоській областях, у Криму та над Азовським морем. Загалом ворог каже, що збив 28 безпілотників.

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