Вранці 7 червня у мережі з'явилися кадри, на якому зафіксовано влучання по будівлі у Луганську. Тамтешні жителі розповідають, що чули вибухи, а проросійські телеграми розповідають про ракетну атаку на окуповане місто і про нібито усі "збиті" цілі.

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Тим часом у мережі припускають, що прилетіти могло по військовій базі. Журналіст і блогер Денис Казанський опублікував супутникові знімки, які підтверджують ці припущення.

Україна могла уразити військову базу окупантів / Фото Денис Казанський

Супутникові знімки військової бази у Луганську, куди потрапили ракети. На них видно російську військову техніку. Усередині було багато особового складу,

– написав блогер.

Удар по військовому об'єкту у Луганську / Фото Денис Казанський

Окупаційна влада у Луганську повідомляє, що по місту було випущено щонайменше 6 ATACMS.

Також пропагандисти скаржаться на "прильоти" по житлових будинках і понад 20 постраждалих.

Як зазначив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко, супутникові знімки яскраво свідчать, що удари були завдані саме по військових об'єктах Луганська, а пошкоджена цивільна інфраструктура – черговий наслідок недолугої роботи російської ППО.

Наслідки роботи ворожої ППО у Луганську / Фото соцмережі

Зазначимо, що представники руху "Атеш" повідомляють також про приліт по нафтобазі у Луганську.

Росіяни жаліються не неспокійну ніч

У ніч проти 7 червня на окупованому півострові лунали вибухи. А вже на ранок оборонне відомство повідомило, що сили ППО вночі нібито знищили 11 БпЛА над Кримом, 8 – над Азовським морем. Крім цього, там зазначили, що ще 6 дронів збили над Кубанню, 2 – над Бєлгородською областю та один над Ростовською.

Загалом противник заявляє про 28 збитих безпілотників. Про жертв чи руйнування не повідомляють.