У тимчасово окупованому Луганську прогриміла серія вибухів. момент прильоті потрапив на відео, передає 24 Канал.
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Ціллю могла бути військова база
На опублікованих кадрах помітно стовп диму. Місцеві телеграм-канали пишуть про проблеми зі світлом та зв'язком у деяких районах окупованого Луганська.
На місці прильоту видно дим: дивіться відео
Також російські телеграм-канали традиційно пишуть про "задимлення" та про ет, що "всі цілі було збито". Однак відео показують протилежне.
Момент прильоту у Луганську: дивіться відео
Крім цього, пишуть, що прилетіти могло у військову базу збройних сил Росії. Однак офіційного підтвердження немає.
Вночі у Луганську теж лунали вибухи
- Вибухи не дають спокійно спати окупантам на українських теренах. Зокрема, було гучно в Луганську. Пізно ввечері, 6 червня, телеграм-пабліки почали писати про серію потужних вибухів у тимчасово підконтрольному загарбникам Луганську.
- Як зазначають ворожі інформаційні ресурси, саме безпілотники атакували місто Луганськ. Водночас окупанти поспішили зазначити, що "працює протиповітряна оборона".
- Власне, було чути два потужних вибухи. Росіяни запевняють, що системи ППО збили нібито два безпілотні літальні апарати. Це підтвердив так званий прессекретар ватажка квазіреспубліки.