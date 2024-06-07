Пізно ввечері, 6 червня, телеграм-пабліки почали писати про серію потужних вибухів у тимчасово підконтрольному загарбникам Луганську. Про це інформує 24 Канал.
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Вибухи в Луганську
Як зазначають ворожі інформаційні ресурси, саме безпілотники атакували місто Луганськ. Водночас окупанти поспішили зазначити, що "працює протиповітряна оборона".
Власне, було чути два потужних вибухи. Росіяни запевняють, що системи ППО збили нібито два безпілотні літальні апарати. Це підтвердив так званий прессекретар ватажка квазіреспубліки.
Проблеми росіян
- Втрати російського флоту в Чорному морі. Російський флот нещодавно зазнав чергових втрат у Чорному морі, коли українські морські дрони успішно атакували рейдовий буксир. Атака відбулася на озері Панське, де раніше росіяни вже втратили катери "Тунец" та "Мангуст". Аналітики підкреслюють, що атака заслуговує уваги через ефективне подолання бонових загороджень, що може свідчити про новий рівень українських можливостей у веденні морської війни.
- Захисні заходи окупантів у Криму. Відповідно до звітів, російські окупанти почали будувати загородження в Криму для приховування своїх ППО систем. Це стало реакцією на ефективні удари ЗСУ, які знищили кілька об'єктів протиповітряної оборони. Місцеві жителі, які діляться інформацією про розташування військової техніки, відіграють ключову роль у цих успіхах. Окупанти планують збільшити кількість загороджень, що свідчить про зростання їхньої вразливості та ефективність української розвідки.
- Стійкість та втрати ворога. Українські оборонці продовжують мужньо протистояти агресору, забезпечуючи значні втрати в рядах ворога. За останніми даними, загальні втрати російської армії перевищили півмільйона осіб, а також тисячі одиниць техніки, зокрема йдеться про танки, бронемашини, артилерію та РСЗВ. Ці цифри свідчать про високу ефективність українських Збройних Сил та їхню спроможність завдавати суттєвих ударів по ворожих силах, попри інтенсивні бої.
- Слід згадати, що 5 червня росіяни недорахувалися двох ракетних комплексів "Панцир", адже їх успішно ліквідували Сили оборони України. Власне, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук констатував, що російські війська втратили 2 "Панцирі" на Півдні. Крім того, ураження зазнав командний пункт та пункт управління дронами ворога.