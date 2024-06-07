У четвер пізно ввечері, 6 червня, повітряна тривога пролунала на Сході, Півдні, Півночі та у Центрі. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про атаку "Шахедів" на Україну.

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02:01, 7 червня Пабліки фіксують російські безпілотники: на межі Вінницької та Хмельницької областей – 1 дрон;

2 дрони на півдні Вінницької області;

10 апаратів на території Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний;

4 безпілотники західніше Чорноморська в Одеській області;

1 БпЛА з акваторії Чорного моря;

3 дрони у Кременчуцькому районі Полтавської області, курс північно-західний.

01:53, 7 червня Моніторингові канали стверджують, що ударний дрон пролетів через територію підконтрольного росіянам Придністров'я. Курс БпЛА – північно-західний.

01:42, 7 червня Пабліки зазначають, що дрони прямують у напрямку Одеського району. Овідіополь, Чорноморськ – під прицілом ворога. Також група російських безпілотників рухається на південний захід від Полтави.

01:27, 7 червня Повітряні сили пишуть, що декілька нових груп ворожих дронів помітили в акваторії Чорного моря. Вони рухаються у бік Одеси.

01:20, 7 червня Існує загроза застосування Росією балістичного озброєння із північного сходу по українських областях.

01:14, 7 червня Станом на цей час російські безпілотники фіксують: на північному сході Вінницької області, курсом на Білу Церкву;

на сході Кіровоградщини, курсом на схід від Дніпра;

у центральній, східній, західній та північній частинах Миколаївщини, курсом на захід та північний захід;

у Херсонській області, курсом на Миколаївщину;

в акваторії Чорного моря в районі Затоки, курсом на північ.