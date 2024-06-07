У четвер пізно ввечері, 6 червня, повітряна тривога пролунала на Сході, Півдні, Півночі та у Центрі. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про атаку "Шахедів" на Україну.
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Пабліки фіксують російські безпілотники:
- на межі Вінницької та Хмельницької областей – 1 дрон;
- 2 дрони на півдні Вінницької області;
- 10 апаратів на території Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний;
- 4 безпілотники західніше Чорноморська в Одеській області;
- 1 БпЛА з акваторії Чорного моря;
- 3 дрони у Кременчуцькому районі Полтавської області, курс північно-західний.
Моніторингові канали стверджують, що ударний дрон пролетів через територію підконтрольного росіянам Придністров'я. Курс БпЛА – північно-західний.
Пабліки зазначають, що дрони прямують у напрямку Одеського району. Овідіополь, Чорноморськ – під прицілом ворога.
Також група російських безпілотників рухається на південний захід від Полтави.
Повітряні сили пишуть, що декілька нових груп ворожих дронів помітили в акваторії Чорного моря. Вони рухаються у бік Одеси.
Існує загроза застосування Росією балістичного озброєння із північного сходу по українських областях.
Станом на цей час російські безпілотники фіксують:
- на північному сході Вінницької області, курсом на Білу Церкву;
- на сході Кіровоградщини, курсом на схід від Дніпра;
- у центральній, східній, західній та північній частинах Миколаївщини, курсом на захід та північний захід;
- у Херсонській області, курсом на Миколаївщину;
- в акваторії Чорного моря в районі Затоки, курсом на північ.
В Одесі чули вибухи, про що повідомив міський голова Геннадій Труханов. Сили оборони Півдня заявили про роботу ППО.