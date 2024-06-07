В четверг поздно вечером, 6 июня, воздушная тревога прозвучала на Востоке, Юге, Севере и в Центре. В этом материале 24 Канал рассказывает об атаке "Шахедов" на Украину.
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Паблики фиксируют российские беспилотники:
- на границе Винницкой и Хмельницкой областей – 1 дрон;
- 2 дрона на юге Винницкой области;
- 10 аппаратов на территории Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;
- 4 беспилотника западнее Черноморска в Одесской области;
- 1 БпЛА из акватории Черного моря;
- 3 дрона в Кременчугском районе Полтавской области, курс северо-западный.
Мониторинговые каналы утверждают, что ударный дрон пролетел через территорию подконтрольного россиянам Приднестровья. Курс БПЛА – северо-западный.
Паблики отмечают, что дроны направляются в направлении Одесского района. Овидиополь, Черноморск – под прицелом врага.
Также группа российских беспилотников движется на юго-запад от Полтавы.
Воздушные силы пишут, что несколько новых групп вражеских дронов заметили в акватории Черного моря. Они движутся в сторону Одессы.
Существует угроза применения Россией баллистического вооружения с северо-востока по украинским областям.
По состоянию на это время российские беспилотники фиксируют:
- на северо-востоке Винницкой области, курсом на Белую Церковь;
- на востоке Кировоградской области, курсом на восток от Днепра;
- в центральной, восточной, западной и северной частях Николаевщины, курсом на запад и северо-запад;
- в Херсонской области, курсом на Николаевщину;
- в акватории Черного моря в районе Залива, курсом на север.
В Одессе слышали взрывы, о чем сообщил городской голова Геннадий Труханов. Силы обороны Юга заявили о работе ПВО.