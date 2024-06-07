В четверг поздно вечером, 6 июня, воздушная тревога прозвучала на Востоке, Юге, Севере и в Центре. В этом материале 24 Канал рассказывает об атаке "Шахедов" на Украину.

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02:01, 7 июня Паблики фиксируют российские беспилотники: на границе Винницкой и Хмельницкой областей – 1 дрон;

2 дрона на юге Винницкой области;

10 аппаратов на территории Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;

4 беспилотника западнее Черноморска в Одесской области;

1 БпЛА из акватории Черного моря;

3 дрона в Кременчугском районе Полтавской области, курс северо-западный.

01:53, 7 июня Мониторинговые каналы утверждают, что ударный дрон пролетел через территорию подконтрольного россиянам Приднестровья. Курс БПЛА – северо-западный.

01:42, 7 июня Паблики отмечают, что дроны направляются в направлении Одесского района. Овидиополь, Черноморск – под прицелом врага. Также группа российских беспилотников движется на юго-запад от Полтавы.

01:27, 7 июня Воздушные силы пишут, что несколько новых групп вражеских дронов заметили в акватории Черного моря. Они движутся в сторону Одессы.

01:20, 7 июня Существует угроза применения Россией баллистического вооружения с северо-востока по украинским областям.

01:14, 7 июня По состоянию на это время российские беспилотники фиксируют: на северо-востоке Винницкой области, курсом на Белую Церковь;

на востоке Кировоградской области, курсом на восток от Днепра;

в центральной, восточной, западной и северной частях Николаевщины, курсом на запад и северо-запад;

в Херсонской области, курсом на Николаевщину;

в акватории Черного моря в районе Залива, курсом на север.