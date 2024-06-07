Поздно вечером, 6 июня, телеграм-паблики начали писать о серии мощных взрывов во временно подконтрольном захватчикам Луганске. Об этом информирует 24 Канал.

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Взрывы в Луганске

Как отмечают вражеские информационные ресурсы, именно беспилотники атаковали город Луганск. В то же время оккупанты поспешили отметить, что "работает противовоздушная оборона".

Собственно, было слышно два мощных взрыва. Россияне уверяют, что системы ПВО сбили якобы два беспилотных летательных аппарата. Это подтвердил так называемый пресс-секретарь главаря квазиреспублики.

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