По состоянию на 6 июня общие потери личного состава российской армии составляют 515 тысяч солдат. При этом статистика неуклонно растет ежедневно.

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Потери России по состоянию на 6 июня

личного состава – около 515 000 (+1300) человек,

танков – 7828 (+22) единиц,

боевых бронированных машин – 15 076 (+40),

артиллерийских систем – 13 433 (+48),

РСЗВ – 1095 (+3),

средства ПВО – 831 (+1),

самолетов – 357 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 846 (+41),

крылатые ракеты – 2270 (+2),

корабли /катера – 27 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 18 360 (+63),

специальная техника – 2230 (+7).

Потери россиян по состоянию на сегодня / Инфографика Генштаба

Удары по ПВО