По состоянию на 6 июня общие потери личного состава российской армии составляют 515 тысяч солдат. При этом статистика неуклонно растет ежедневно.
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Потери России по состоянию на 6 июня
- личного состава – около 515 000 (+1300) человек,
- танков – 7828 (+22) единиц,
- боевых бронированных машин – 15 076 (+40),
- артиллерийских систем – 13 433 (+48),
- РСЗВ – 1095 (+3),
- средства ПВО – 831 (+1),
- самолетов – 357 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 846 (+41),
- крылатые ракеты – 2270 (+2),
- корабли /катера – 27 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 18 360 (+63),
- специальная техника – 2230 (+7).
Потери россиян по состоянию на сегодня / Инфографика Генштаба
Удары по ПВО
- В среду, 5 июня, стало известно, что Вооруженные Силы успешно атаковали 2 российских "Панциря" на Юге. Кроме этого, был поражен командный пункт и пункт управления дронами.
- Согласно статистике Генштаба, в течение суток 4 июня украинская армия ликвидировала еще 3 российские системы ПВО. Еще днем ранее также было поражено 3 комплекса.
- Агенты "Атеш" пишут, что теперь оккупанты в Крыму строят заграждения, чтобы спрятать свои системы ПВО от местного населения. Причиной этого стали успешные удары Сил обороны Украины, что повлекло уничтожение соответствующих средств.