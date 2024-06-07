Во временно оккупированном Луганске прогремела серия взрывов. момент прилета попал на видео, передает 24 Канал.

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Целью могла быть военная база

На опубликованных кадрах заметно столб дыма. Местные телеграмм-каналы пишут о проблемах со светом и связью в некоторых районах оккупированного Луганска.

На месте прилета видно дым: смотрите видео

Также российские телеграмм-каналы традиционно пишут о "задымлении" и о том, что "все цели были сбиты". В то же время комментарии местных жителей и видео показывают обратное.



В Луганске есть прилеты / Скриншот 24 канала

Момент прилета в Луганске: смотрите видео

Кроме этого, пишут, что прилететь могло в военную базу вооруженных сил России. Однако официального подтверждения нет. В то же время агент партизанского движения "Атеш" сообщает, что в Луганске было попадание в нефтебазу в районе Острой могилы. Там отметили также, что "еще не вечер".

Ночью в Луганске тоже раздавались взрывы