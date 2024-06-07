Во временно оккупированном Луганске прогремела серия взрывов. момент прилета попал на видео, передает 24 Канал.
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Целью могла быть военная база
На опубликованных кадрах заметно столб дыма. Местные телеграмм-каналы пишут о проблемах со светом и связью в некоторых районах оккупированного Луганска.
На месте прилета видно дым: смотрите видео
Также российские телеграмм-каналы традиционно пишут о "задымлении" и о том, что "все цели были сбиты". В то же время комментарии местных жителей и видео показывают обратное.
В Луганске есть прилеты / Скриншот 24 канала
Момент прилета в Луганске: смотрите видео
Кроме этого, пишут, что прилететь могло в военную базу вооруженных сил России. Однако официального подтверждения нет. В то же время агент партизанского движения "Атеш" сообщает, что в Луганске было попадание в нефтебазу в районе Острой могилы. Там отметили также, что "еще не вечер".
Ночью в Луганске тоже раздавались взрывы
- Взрывы не дают спокойно спать оккупантам на украинской территории. В частности, было громко в Луганске. Поздно вечером, 6 июня, телеграмм-паблики начали писать о серии мощных взрывов во временно подконтрольном захватчикам Луганске.
- Как отмечают вражеские информационные ресурсы, именно беспилотники атаковали город Луганск. В то же время оккупанты поспешили отметить, что "работает противовоздушная оборона".
- Собственно, было слышно два мощных взрыва. Россияне уверяют, что системы ПВО сбили якобы два беспилотных летательных аппарата. Это подтвердил так называемый пресс-секретарь главаря квазиреспублики.