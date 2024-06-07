Росіянам не вдалося досягти жодної з поставлених задач у ході наступу на Харківському напрямку, а Сили оборони України повністю контролюють ситуацію на цій ділянці фронту. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов у етері всеукраїнського телемарафону, передає 24 Канал.
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Українські військові зламали плани росіян
Андрій Юсов повідомив, що вся інформація про дії росіян фіксується нашою розвідкою, а кількість ворожого угруповання добре відома українському командуванню. Речник ГУР запевняє, що Сили оборони України проводять усі необхідні дії на потрібних напрямках.
Усе, що планував ворог зробити на півночі нашого кордону, у нього не вийшло. Це вплинуло на його подальші плани і дії не лише на цій ділянці фронту, а і загалом на хід російсько-української війни і відбиття російської агресії,
– додав Юсов.
Андрій Юсов поки не став розкривати більше деталей. За його словами, нічого нового він повідомити не уповноважений. Втім, він запевнив, що вся належна інформація фіксується і збирається.
Ситуація на Харківському фронті станом на зараз
- Окупаційні війська проводять перегрупування своїх військ на Харківщині. Крім цього, загарбники заводять додаткові резерви.
- Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин розповів, що зараз на цьому напрямку противник більше зосередив зусилля на покращенні своїх інженерно-фортифікаційних споруд. Також росіяни планують поновити з новою потужністю штурмові дії не тільки в напрямку Липців, а і на Вовчанськ.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександра Сирського розповів, що на Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля біля Глибокого та Липців. Він намагається просуватися в бік цих населених пунктів, але зазнає значних втрат і не має успіху.
- Сирський також зазначив, що у Вовчанську Сили оборони намагаються стримати ворога. Він наголосив, що наразі головною задачею є не дати росіянам прорватися, завдати їм максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій.