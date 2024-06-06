Про це повідомив офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин в ефірі "Ми-Україна", інформує 24 Канал.

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Що відбувається на Харківському напрямку

За словами Віталія Литвина, підрозділи бригади Гвардії Наступу "Рубіж" задіюються саме на Харківському напрямку – неподалік від населеного пункту Липці. Також він зазначив, що минула доба минулої доби відбувалися штурмові дії з боку противника.

Офіцер розповів, на чому зараз зосередилися окупанти на Харківському напрямку.

Зараз на цьому напрямку противник більше зосередив зусилля на покращенні своїх інженерно-фортифікаційних споруд. Зараз вони взагалі проводять перегрупування своїх військ, заводять додаткові резерви, щоб поновити з новою потужністю штурмові дії не тільки на напрямку Липці, а також і на напрямку Вовчанськ,

– розповів він.

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