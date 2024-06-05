Вони спробують продовжувати тиснути на Харківщині. Проте, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що основний удар спробують завдати на іншій ділянці фронту.

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На якому напрямку росіяни спробують завдати удару

На думку Світана, росіяни будуть розширювати географію прикордонних областей для бойового контакту, щоб витягнути якомога більше українських військ зі Сходу та резервів, які формує командування.

Це логіка війни. Вони будуть розтягувати війська по лінії фронту – чим ширше, тим краще,

– наголосив військовий експерт.

Основний удар окупанти спробують завдати на Донеччині, аби якнайближче підібратися до адміністративного кордону. Вони вже підійшли до водосховища у Карлівці. Тому будуть тиснути на трьох напрямках:

Очеретине;

Покровськ;

Курахове.

Бої на Донеччині: дивіться на карті

Чи був наступ на Харківщину вигідний ворогу

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що перерозподіл українських військ у Харківській області дає результат росіянам. Сили оборони відходять на Сході, водночас на півночі Харківщини потроху повертають позиції.

Практично 30 тисяч росіян будуть намагатися втримати наші війська на цьому напрямку. Їх туди на забій загнали, на знищення, але виконується бойове завдання,

– сказав Роман Світан.

Чому зменшилися удари С-300 по Харкову

Уже два дні по Харкову не прилітають С-300. Дозвіл українських партнерів бити західною зброєю по території Росії змусив ворога перемістити системи за 80 кілометрів від кордону – на північ або північний схід.

Водночас окупанти продовжують завдавати ударів системами С-400. Це вказує на те, що росіяни завчасно перемістили установки в області, куди Україна поки не може завдавати ударів.

Що відбувається на Харківщині: коротко