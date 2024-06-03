Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів журналістам, що подія трапилась у неділю, 2 червня. У Генштабі ЗСУ розповідали 3 червня, що ворог завдавав авіаційних ударів по Вовчанську.
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Що відомо про взяття окупантів у полоні
Українські захисники взяли у полон близько 60 російських окупантів під Вовчанськом на Харківському напрямку,
– розповів Назар Волошин.
За його словами, станом на 2 червня українські військові контролюють орієнтовно 70% Вовчанська. У місті та його околицях точаться жорстокі бої з росіянами.
Яка ситуація у Вовчанську: дивіться на карті
Останні новини з Вовчанська
- 3 червня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що у Вовчанську далі тривають бої.
- За його словами, тривав бій біля Липців. Там українські захисники продовжують нарощувати оборонні спроможності. Вже відомо, що наші бійці уразили 3 склади з боєприпасами, 1 склад паливно-мастильних матеріалів та 12 бліндажів російських окупантів.
- У Генштабі ЗСУ розповіли вранці 3 червня, що вороги на Харківському напрямку за минулу добу втратили 130 осіб, із них 59 – загинули, а також 40 одиниць озброєнь і військової техніки.
- Окрім того, ЗСУ знищили 3 російські танки, бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, 14 безпілотників, 12 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки, пошкодили 1 танк, 2 артсистеми, 2 автомобілі та 1 одиницю спеціальної техніки. Також українські військові уразили 3 склади з боєприпасами, 1 склад паливно-мастильних матеріалів та 12 бліндажів окупантів.