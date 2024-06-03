Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів журналістам, що подія трапилась у неділю, 2 червня. У Генштабі ЗСУ розповідали 3 червня, що ворог завдавав авіаційних ударів по Вовчанську.

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Що відомо про взяття окупантів у полоні

Українські захисники взяли у полон близько 60 російських окупантів під Вовчанськом на Харківському напрямку,

– розповів Назар Волошин.

За його словами, станом на 2 червня українські військові контролюють орієнтовно 70% Вовчанська. У місті та його околицях точаться жорстокі бої з росіянами.

Яка ситуація у Вовчанську: дивіться на карті

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