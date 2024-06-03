Представитель оперативно-стратегической группировки войск “Хортица” Назар Волошин рассказал журналистам, что событие произошло в воскресенье, 2 июня. В Генштабе ВСУ рассказывали 3 июня, что враг наносил авиационные удары по Волчанску.

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Что известно о взятии оккупантов в плен

Украинские защитники взяли в плен около 60 российских оккупантов под Волчанском на Харьковском направлении,

– рассказал Назар Волошин.

По его словам, по состоянию на 2 июня украинские военные контролируют ориентировочно 70% Волчанска. В городе и его окрестностях идут жестокие бои с россиянами.

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