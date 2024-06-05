Они попытаются продолжать давить на Харьковщине. Однако, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 каналу, что основной удар попытаются нанести на другом участке фронта.

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На каком направлении россияне попытаются нанести удар

По мнению Свитана, россияне будут расширять географию приграничных областей для боевого контакта, чтобы вытянуть как можно больше украинских войск с Востока и резервов, которые формирует командование.

Это логика войны. Они будут растягивать войска по линии фронта – чем шире, тем лучше,

– подчеркнул военный эксперт.

Основной удар оккупанты попытаются нанести в Донецкой области, чтобы как можно ближе подобраться к административной границе. Они уже подошли к водохранилищу в Карловке. Поэтому будут давить на трех направлениях:

Очеретино;

Покровск;

Курахово.

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Было ли наступление на Харьковщину выгодно врагу

Полковник запаса ВСУ объяснил, что перераспределение украинских войск в Харьковской области дает результат россиянам. Силы обороны отходят на Востоке, одновременно на севере Харьковщины понемногу возвращают позиции.

Практически 30 тысяч россиян будут пытаться удержать наши войска на этом направлении. Их туда на убой загнали, на уничтожение, но выполняется боевое задание,

– сказал Роман Свитан.

Почему уменьшились удары С-300 по Харькову

Уже два дня по Харькову не прилетают С-300. Разрешение украинских партнеров бить западным оружием по территории России заставило врага переместить системы за 80 километров от границы – на север или северо-восток.

В то же время оккупанты продолжают наносить удары системами С-400. Это указывает на то, что россияне заблаговременно переместили установки в области, куда Украина пока не может наносить удары.

Что происходит на Харьковщине: кратко