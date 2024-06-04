Все указывает на то, что ВСУ стабилизируют обстановку на Харьковщине. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.
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Какая ситуация на Харьковщине
По словам Волошина, оккупанты продолжают пытаться закрепиться на Харьковском направлении, впрочем, Силы обороны не дают им такой возможности и уничтожают вражеские логистические пути.
За минувшие сутки на утро было уничтожено около 180 вражеских лиц на том (Харьковском – 24 Канал) направлении. Также было уничтожено 1 бронемашина, 7 артиллерийских систем, около 20 автомобилей и 4 единицы специальной техники,
– сообщил спикер.
Волошин считает, что это указывает на стабилизацию обстановки и перекрытие путей для активных боевых действий со стороны врага.
Впрочем, спикер отмечает, что наибольшей угрозой для ВСУ и местных жителей остаются российские КАБы.
"Оккупанты сбросили на Харьков и область около 30 КАБов, это за минувшие вчерашние сутки. С начала вторжения на ту территорию, север Харьковщины и, в частности, территории Волчанска, враги сбросили около 300 авиабомб", – заявил он.
Что происходит на Харьковском направлении: последние новости
- В Генштабе сообщили, что 3 июня на Харьковщине произошло 11 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
- Спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх рассказал, что сейчас нет угрозы российского наступления на Золочев Харьковской области. Впрочем, Силы обороны готовы к любому развитию событий.
- Заметим, что ранее в ОТГВ "Харьков" сообщали о том, что в Волчанске идут уличные бои. По предварительной информации, Силы обороны контролируют 70% города.