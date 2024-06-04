Все указывает на то, что ВСУ стабилизируют обстановку на Харьковщине. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на Харьковщине

По словам Волошина, оккупанты продолжают пытаться закрепиться на Харьковском направлении, впрочем, Силы обороны не дают им такой возможности и уничтожают вражеские логистические пути.

За минувшие сутки на утро было уничтожено около 180 вражеских лиц на том (Харьковском – 24 Канал) направлении. Также было уничтожено 1 бронемашина, 7 артиллерийских систем, около 20 автомобилей и 4 единицы специальной техники,

– сообщил спикер.

Волошин считает, что это указывает на стабилизацию обстановки и перекрытие путей для активных боевых действий со стороны врага.

Впрочем, спикер отмечает, что наибольшей угрозой для ВСУ и местных жителей остаются российские КАБы.

"Оккупанты сбросили на Харьков и область около 30 КАБов, это за минувшие вчерашние сутки. С начала вторжения на ту территорию, север Харьковщины и, в частности, территории Волчанска, враги сбросили около 300 авиабомб", – заявил он.

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