Все вказує на те, що ЗСУ стабілізують обстановку на Харківщині. Про це в етері телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Харківщині

За словами Волошина, окупанти продовжують намагатися закріпитися на Харківському напрямку, втім, Сили оборони не дають їм такої змоги та знищують ворожі логістичні шляхи.

За минулу добу на ранок було знищено близько 180 ворожих осіб на тому (Харківському – 24 Канал) напрямку. Також було знищено 1 бронемашина, 7 артилерійських систем, близько 20 автомобілів і 4 одиниці спеціальної техніки,

– повідомив речник.

Волошин вважає, що це вказує на стабілізацію обстановки та перекриття шляхів для активних бойових дій з боку ворога.

Втім, речник зауважує, що найбільшою загрозою для ЗСУ та місцевих жителів залишаються російські КАБи.

"Окупанти скинули на Харків та область близько 30 КАБів, це за минулу вчорашню добу. Від початку вторгнення на ту територію, північ Харківщини і, зокрема, території Вовчанська, вороги скинули близько 300 авіабомб", – заявив він.

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