Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх розповів в ефірі телемарафону, що в їхній зоні відповідальності військові продовжують заходи з посилення стійкості та оборони, пише 24 Канал.

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Що кажуть у війську про ситуацію на Харківщині

Загалом минулої доби (3 червня – 24 Канал) відбулось 11 бойових зіткнень. Ворог наніс у сторону позицій наших військ 17 авіаційних та 1 ракетний удар, а також 28 ударів дронами-камікадзе та здійснив 238 обстрілів,

– заявив речник.

За його словами, ворог втратив вбитими та пораненими 174 особи. Окрім того, росіяни втратили:

1 бойову броньовану машину;

7 артилерійських систем;

4 одиниці спеціальної техніки;

11 безпілотників.

Юрій Повх розповів, що окупанти намагаються здійснювати маневри підрозділами, які належать до 11 армійського корпусу та повітряно-десантних військ збройних сил Росії. Також вони застосовують увесь арсенал зброї, який їм доступний. Зокрема, авіацію, артилерію, тактику малих груп.

Окупанти також оснащують свої рубежі, проте Збройні Сили України цей факт дещо заперечують та вдало знищують спецтехніку ворога. Також росіяни намагаються маневрувати резервами на заміну потріпаних підрозділів, які вже вибиті українською артилерією.

"Вони (росіяни – 24 Канал) намагаються заводити свіжі сили. Інколи, їм це вдається, інколи цей факт заперечує українська артилерія", – заявив речник.

Він відповів на питання, чи можливе відкриття ще одного фронту на прикордонні Харківщини.

Коли ми маємо справу з таким схибленим ворогом як Росія, то можливо все. Штаби, органи військового управління розробляють плани щодо відсічі при розвитку будь-яких подій, тому сказати, що якась дія ворога буде несподіванкою для нашої сторони, то це буде некоректно,

– пояснив Юрій Повх.

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