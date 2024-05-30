Сили оборони контролюють 70% Вовчанська. Та в місті тривають вуличні бої.

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Де росіяни можуть піти у наступ у 2024 році

Ворог підтягує резерви на Харківщині. На цю мить мають 150 – 200 тисяч особового складу, тож росіяни можуть забезпечити людьми ті напрямки, де вже мали частковий тактичний успіх, і поповнити втрати. Тож окупанти точно спробують прорвати кордон десь іще і піти там у наступ.

Де саме це відбудеться, поки не ясно, адже противник здійснює маневри та намагається заплутати Сили оборони. Утім, Федоренко запевнив: українська розвідка точно знає ворожі плани, тож ЗСУ готуються зірвати задум росіян.

Зокрема, посилюють кордон як "з точки зору інженерно-фортифікаційних споруд, так і з точки зору особового складу". Усе, щоб дати зайдам по зубах.

Росіяни розтягнули свої сили на кордоні, тож їх може бути від 150 тисяч до 200. Вони прощупують слабкі місця в обороні України.

Що відбувається на кордонах України

В Сумській ОВА розповіли, який стан фортифікацій. Їх завершують зводити – зробили додатковий рубіж оборони. А основні лінії побудували раніше, тепер їх облаштовують і дообладнують. Гіркий досвід наступу росіян на Харківщині тут прислужився: на Сумщині оцінили стан харківських укріплень, проаналізували помилки і намагаються уникнути їх.

Олександр Сирський заявив, що сил росіян недостатньо для прориву нашої оборони на Харківщині. Було вчасно ухвалено рішення про перекидання резервів на загрозливі напрямки, це посилило нашу оборону та ускладнило дії ворога.

Кілька днів тому в Генштабі повідомили, що російська армія нарощує свої угруповання на кордоні з Чернігівською та Сумською областями. Ситуація контрольована, та ворог запускає "Шахеди", використовує ДРГ й обстрілює прикордоння.