Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Він зазначив, що відповідні особи мають повернутися в Україну, щоб стати на облік.

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Обов'язок для юнаків 17 років

Дмитро Лазуткін зазначив, що юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік у ТЦК. Ця вимога, у тому числі стосується й тих, хто виїхав за кордон.

Стати на військових облік неможливо дистанційно – потрібно особисто з'явитися в ТЦК та СП, що функціонують лише всередині країни.

Ті українці, які перебувають за кордоном, вони так чи інакше лишаються нашими громадяни, тому законодавство розповсюджується й на них,

– вказав речник Міноборони.

Лазуткін додав, що якщо відповідні особи хочуть бути громадяни України і пов'язують своє майбутнє з нашою державою, то це варто зробити.

Важливо! Юнаки, які виїхали за кордон і не перебувають на обліку, все ще можуть отримувати повістки. Можливість оновлення даних через мобільний додаток Резерв+ доступна лише для чоловіків, які вже перебувають на обліку, незалежно від їхнього поточного місцезнаходження в Україні чи за кордоном.

Повістки до досягнення 25-річчя