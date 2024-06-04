Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин. Он отметил, что соответствующие лица должны вернуться в Украину, чтобы стать на учет.
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Обязанность для юношей 17 лет
Дмитрий Лазуткин отметил, что юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет в ТЦК. Это требование, в том числе касается и тех, кто выехал за границу.
Стать на военных учет невозможно дистанционно – нужно лично появиться в ТЦК и СП, функционирующих только внутри страны.
Те украинцы, которые находятся за рубежом, они так или иначе остаются нашими гражданами, поэтому законодательство распространяется и на них,
– указал представитель Минобороны.
Лазуткин добавил, что если соответствующие лица хотят быть граждане Украины и связывают свое будущее с нашим государством, то это стоит сделать.
Повестки до достижения 25-летия
- Адвокат Екатерина Анищенко рассказала, что для лиц, которые еще не достигли 25-летнего возраста, военно-учетным документом является так называемое приписное, а не военный билет. В то же время граждане от 17 лет должны стать на воинский учет по месту жительства или пребывания.
- Лицам до 25 лет могут вручать повестки только, если конкретный военнообязанный является офицером запаса. Если человек является гражданским, то повестки могут вручать только для обновления военно-учетных данных.
- В случае, если происходит дальнейший процесс мобилизации, то это является основанием для обжалования таких действий ТЦК.