Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин. Он отметил, что соответствующие лица должны вернуться в Украину, чтобы стать на учет.

Смотрите также Как часто нужно обновлять данные и проходить ВВК

Обязанность для юношей 17 лет

Дмитрий Лазуткин отметил, что юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет в ТЦК. Это требование, в том числе касается и тех, кто выехал за границу.

Стать на военных учет невозможно дистанционно – нужно лично появиться в ТЦК и СП, функционирующих только внутри страны.

Те украинцы, которые находятся за рубежом, они так или иначе остаются нашими гражданами, поэтому законодательство распространяется и на них,

– указал представитель Минобороны.

Лазуткин добавил, что если соответствующие лица хотят быть граждане Украины и связывают свое будущее с нашим государством, то это стоит сделать.

Важно! Юноши, которые выехали за границу и не состоят на учете, все еще могут получать повестки. Возможность обновления данных через мобильное приложение Резерв+ доступна только для мужчин, которые уже состоят на учете, независимо от их текущего местонахождения в Украине или за рубежом.

Повестки до достижения 25-летия