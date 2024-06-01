Якщо юнаку вже виповнилося 17 років і він не став на військовий облік, він отримає повістку від ТЦК.

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Військовий облік 17-річних

В Сухопутних військах пояснили, що щороку протягом січня – березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Важливо, що повістки можуть отримати і ті юнаки, які виїхали за кордон, але не стали на облік. Варіант оновлення даних через мобільний додаток Резерв+ працює лише для тих чоловіків, які вже стоять на обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном.

Оновлення стосується всіх військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років. Для оновлення контактних даних згідно з вимогою закону, військовозобов'язаний має перебувати на обліку,

– пояснили в Міноборони.

Отже, для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного ТЦК у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи.

Важливо! Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають.

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