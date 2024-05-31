Тому з собою все одно треба мати документ, який треба пред'явити на вимогу представників ТЦК та СП. Про це в етері національного марафону заявив речник Міністерство оборони України Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.

До теми У Міноборони відповіли, чи будуть розсилати повістки через Резерв+

Коли Резерв+ стане повноцінним е-кабінетом

Лазуткін зазначив, що, згідно з постановою Кабміну і законом про електронний кабінет, застосунок Резерв+, власне, і вважається електронним кабінетом. Тому можна показувати представникам поліції і ТЦК та СП або прикордонної служби, що військовозобов'язаний чи призовник виконав норму закону.

І через Резерв+ відповідно це можна робити й демонструвати це, коли є така вимога. Але водночас треба з собою мати військово-обліковий документ, тому що також цього вимагає закон, як я казав раніше,

– зауважив речник Міноборони.

Він також розповів, що з 18 червня у застосунку буде QR-код, і тоді дані з Резерв+ будуть абсолютно ідентичні паперовим.

Окрім того, Лазуткін підкреслив, що наразі громадян зі статусом "У розшуку" у застосунку вже значно менше. Тому що люди уточнюють свої дані.

"Якщо зʼявляється цей статус, то з'ясовують чому. Все-таки є правила військового обліку і їх могла порушити людина, якщо вона колись приписне давно отримала або змінила, наприклад, місце проживання, то також може вважатися в розшуку", – пояснив Дмитро Лазуткін.

Однак він сказав, що якщо людина уточнює дані, то вона виконує норми закону і повідомлення "У розшуку" – зникає.

Що відомо про застосунок Резерв+