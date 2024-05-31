Поэтому с собой все равно надо иметь документ, который надо предъявить по требованию представителей ТЦК и СП. Об этом в эфире национального марафона заявил представитель Министерство обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.

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Когда Резерв+ станет полноценным е-кабинетом

Лазуткин отметил, что, согласно постановлению Кабмина и закону об электронном кабинете, приложение Резерв+, собственно, и считается электронным кабинетом. Поэтому можно показывать представителям полиции и ТЦК и СП или пограничной службы, что военнообязанный или призывник выполнил норму закона.

И через Резерв+ соответственно это можно делать и демонстрировать это, когда есть такое требование. Но в то же время надо с собой иметь военно-учетный документ, потому что также этого требует закон, как я говорил ранее,

– отметил представитель Минобороны.

Он также рассказал, что с 18 июня в приложении будет QR-код, и тогда данные с Резерв+ будут абсолютно идентичны бумажным.

Кроме того, Лазуткин подчеркнул, что сейчас граждан со статусом "В розыске" в приложении уже значительно меньше. Потому что люди уточняют свои данные.

"Если появляется этот статус, то выясняют почему. Все-таки есть правила воинского учета и их мог нарушить человек, если он когда-то приписное давно получил или изменил, например, место жительства, то также может считаться в розыске", – объяснил Дмитрий Лазуткин.

Однако он сказал, что если человек уточняет данные, то он выполняет нормы закона и сообщение "В розыске" – исчезает.

Что известно о приложении Резерв+