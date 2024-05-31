Поэтому с собой все равно надо иметь документ, который надо предъявить по требованию представителей ТЦК и СП. Об этом в эфире национального марафона заявил представитель Министерство обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.
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Когда Резерв+ станет полноценным е-кабинетом
Лазуткин отметил, что, согласно постановлению Кабмина и закону об электронном кабинете, приложение Резерв+, собственно, и считается электронным кабинетом. Поэтому можно показывать представителям полиции и ТЦК и СП или пограничной службы, что военнообязанный или призывник выполнил норму закона.
И через Резерв+ соответственно это можно делать и демонстрировать это, когда есть такое требование. Но в то же время надо с собой иметь военно-учетный документ, потому что также этого требует закон, как я говорил ранее,
– отметил представитель Минобороны.
Он также рассказал, что с 18 июня в приложении будет QR-код, и тогда данные с Резерв+ будут абсолютно идентичны бумажным.
Кроме того, Лазуткин подчеркнул, что сейчас граждан со статусом "В розыске" в приложении уже значительно меньше. Потому что люди уточняют свои данные.
"Если появляется этот статус, то выясняют почему. Все-таки есть правила воинского учета и их мог нарушить человек, если он когда-то приписное давно получил или изменил, например, место жительства, то также может считаться в розыске", – объяснил Дмитрий Лазуткин.
Однако он сказал, что если человек уточняет данные, то он выполняет нормы закона и сообщение "В розыске" – исчезает.
Что известно о приложении Резерв+
- Министерство обороны Украины 18 мая запустило приложение Резерв+, после вступления в силу нового закона о мобилизации. В приложении военнообязанные могут обновить свои данные без посещения ТЦК и СП.
- В Минобороны 21 мая уже заявили, что более миллиона человек авторизовались в приложении Резерв+. А 700 тысяч человек уже обновили свои данные.
- В министерстве также отметили, что работают над внедрением в приложение Резерв+ военно-учетного документа, который имел бы такую же юридическую силу, как и приписное или военный билет. Пока такого функционала не реализовано, однако в будущем о его доступности сообщат отдельно.