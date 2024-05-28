Про вручення повісток розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарфону, передає 24 Канал.

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Чи будуть повістки у Резерв+

У період з 18 травня по 16 липня військовозобов'язаним українцям потрібно оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна зокрема в застосунку Резерв+.

В Міноборони пояснили, що через мобільний додаток українцям повістки не розсилатимуть.

Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок Резерв+ не розсилаються. І поки що не плануються,

– пояснила заступниця міністра.

Завантажити Резерв+ можна як на андроїді у Google Play Market, так і на IOS в App Store.

Зверніть увагу! Після того, як в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію, військовозобов'язані громадяни мають носити з собою військово-обліковий документ. У разі відсутності цього документа громадянина можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Оновлення даних через Резерв+