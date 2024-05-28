Громадяни, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, протягом дев’яти місяців з 4 травня 2024 року повинні пройти повторний медичний огляд. Це необхідно для визначення їхньої придатності або непридатності до військової служби.

Дивіться також Чи мають роботодавці вручати повістки працівникам, облік жінок та інші питання про мобілізацію

Що змінилося для категорії обмежено придатних

Від 4 травня набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який скасовує статус "обмежено придатний".

Міністерство оборони повідомило, що автоматичного переведення обмежено придатних громадян до категорії придатних або непридатних нове законодавство не передбачає.

Придатність чи непридатність до військової служби вирішує виключно військово-лікарська комісія. Тому ТЦК СП можуть прийняти рішення про направлення громадянина на медичний огляд ВЛК, якщо він був визнаний обмежено придатним до 4 травня 2024 року.

Мобілізація в Україні: останні новини