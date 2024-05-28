Ув’язнені, які приєднуються до лав Збройних сил України, попередньо будуть входити до штурмових підрозділів. Про це в етері телемарафону повідомив Міністр юстиції України Денис Малюська, передає 24 Канал.
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В ЗСУ з'являться нові штурмові підрозділи
Малюська зазначив, що наразі планується створення підрозділів, що складатимуться виключно з людей, які відбували покарання.
Це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями. Я не зовсім впевнений, що це найкраща опція, але військовим видніше. Ми поки що не дійшли до безпосереднього ведення бойових дій. Іде підготовка, можливо, ситуація зміниться пізніше, і вибір щодо змішування чи не змішування буде зроблений на іншу користь,
– сказав Малюська.
За словами міністра, 613 в’язнів вже стали до лав ЗСУ і проходять відповідну підготовку. Малюська також зазначив, що невідомо, чи буде збережено положення про те, що ув’язнені будуть служити виключно у штурмових підрозділах.
Мобілізація засуджених в Україні: що відомо
- 17 травня Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє мобілізацію засуджених. Раніше законопроєкт підтримали в другому читанні 279 парламентарів Верховної Ради.
- Раніше заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповідала, що на умовно-дострокове звільнення для служби в ЗСУ надійшло понад 3000 заявок від засуджених.
- 24 травня Хмельницький міськрайонний суд прийняв рішення задовольнити 50 таких клопотань. Переважна більшість тих, хто виявив бажання приєднатися до ЗСУ – молоді чоловіки, які засуджені за крадіжки.