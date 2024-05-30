За словами представників структури, документ у Резерв+ матиме таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий військовий квиток. Тобто, він працюватиме схожим чином як і всім відома Дія. У разі перевірки достатньо буде показати екран свого смартфона.

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Документи у Резерв+

Наразі Міноборони працює над впровадженням у застосунок Резерв+ військово-облікового документа, що мав би таку ж юридичну силу, як і приписне або військовий квиток. Поки такого функціоналу не реалізовано, проте у майбутньому про його доступність повідомлять окремо.

У структурі розповіли, що вже з 18 червня у застосунку з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Важливо! Раніше у Міністерві оборони наголосили, що через мобільний додаток українцям повістки не розсилатимуть. Ба більше, структура не веде роботу над таким функціоналом. Річ у тому, що немає відповідного законодавчого рішення на жодному з рівнів.

Застосунок Резерв+: новини