За словами представників структури, документ у Резерв+ матиме таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий військовий квиток. Тобто, він працюватиме схожим чином як і всім відома Дія. У разі перевірки достатньо буде показати екран свого смартфона.
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Документи у Резерв+
Наразі Міноборони працює над впровадженням у застосунок Резерв+ військово-облікового документа, що мав би таку ж юридичну силу, як і приписне або військовий квиток. Поки такого функціоналу не реалізовано, проте у майбутньому про його доступність повідомлять окремо.
У структурі розповіли, що вже з 18 червня у застосунку з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
Застосунок Резерв+: новини
- Міноборони 29 травня повідомило, що виправило помилку, через яку у застосунку Резерв+ деякі громадяни мали статус "у розшуку". Його безпідставно отримали більш як 700 тисяч громадян – в тому числі й чинні військовослужбовці. Це було обумовлено помилкою всередині держреєстру "Оберіг".
- У ТЦК розповіли, що після оновлення даних громадяни можуть видалити Резерв+, проте дані все одно залишаться у реєстрі. Особу, що оновила дані можуть викликати до військкомату за допомогою повістки чи в інших спосіб.
- У період до 16 липня військовозобов'язані мусять оновити свої військово-облікові дані. Стосується це, зокрема, українців, які 10, а то й 20 років тому виїхали за кордон. Такі особи досі лишаються громадянами України, тому повинні слідувати законодавству.