Представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх рассказал в эфире телемарафона, что в их зоне ответственности военные продолжают мероприятия по усилению устойчивости и обороны, пишет 24 Канал.

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Что говорят в армии о ситуации на Харьковщине

Всего за прошедшие сутки (3 июня – 24 Канал) состоялось 11 боевых столкновений. Враг нанес в сторону позиций наших войск 17 авиационных и 1 ракетный удар, а также 28 ударов дронами-камикадзе и совершил 238 обстрелов,

– заявил спикер.

По его словам, враг потерял убитыми и ранеными 174 человека. Кроме того, россияне потеряли:

1 боевую бронированную машину;

7 артиллерийских систем;

4 единицы специальной техники;

11 беспилотников.

Юрий Повх рассказал, что оккупанты пытаются осуществлять маневры подразделениями, которые относятся к 11 армейскому корпусу и воздушно-десантных войск вооруженных сил России. Также они применяют весь арсенал оружия, который им доступен. В частности, авиацию, артиллерию, тактику малых групп.

Оккупанты также оснащают свои рубежи, однако Вооруженные Силы Украины этот факт несколько отрицают и удачно уничтожают спецтехнику врага. Также россияне пытаются маневрировать резервами на замену потрепанных подразделений, которые уже выбиты украинской артиллерией.

"Они (россияне – 24 Канал) пытаются заводить свежие силы. Иногда, им это удается, иногда этот факт отрицает украинская артиллерия", – заявил спикер.

Он ответил на вопрос, возможно ли открытие еще одного фронта на приграничье Харьковщины.

Когда мы имеем дело с таким помешанным врагом как Россия, то возможно все. Штабы, органы военного управления разрабатывают планы по отпору при развитии любых событий, поэтому сказать, что какое-то действие врага будет неожиданностью для нашей стороны, то это будет некорректно,

– пояснил Юрий Повх.

Заметьте У россиян есть 150 – 200 тысяч резерва, они могут попытаться прорвать границу в другом месте

Коротко о вероятности нового наступления России