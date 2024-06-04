Представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх рассказал в эфире телемарафона, что в их зоне ответственности военные продолжают мероприятия по усилению устойчивости и обороны, пишет 24 Канал.
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Что говорят в армии о ситуации на Харьковщине
Всего за прошедшие сутки (3 июня – 24 Канал) состоялось 11 боевых столкновений. Враг нанес в сторону позиций наших войск 17 авиационных и 1 ракетный удар, а также 28 ударов дронами-камикадзе и совершил 238 обстрелов,
– заявил спикер.
По его словам, враг потерял убитыми и ранеными 174 человека. Кроме того, россияне потеряли:
- 1 боевую бронированную машину;
- 7 артиллерийских систем;
- 4 единицы специальной техники;
- 11 беспилотников.
Юрий Повх рассказал, что оккупанты пытаются осуществлять маневры подразделениями, которые относятся к 11 армейскому корпусу и воздушно-десантных войск вооруженных сил России. Также они применяют весь арсенал оружия, который им доступен. В частности, авиацию, артиллерию, тактику малых групп.
Оккупанты также оснащают свои рубежи, однако Вооруженные Силы Украины этот факт несколько отрицают и удачно уничтожают спецтехнику врага. Также россияне пытаются маневрировать резервами на замену потрепанных подразделений, которые уже выбиты украинской артиллерией.
"Они (россияне – 24 Канал) пытаются заводить свежие силы. Иногда, им это удается, иногда этот факт отрицает украинская артиллерия", – заявил спикер.
Он ответил на вопрос, возможно ли открытие еще одного фронта на приграничье Харьковщины.
Когда мы имеем дело с таким помешанным врагом как Россия, то возможно все. Штабы, органы военного управления разрабатывают планы по отпору при развитии любых событий, поэтому сказать, что какое-то действие врага будет неожиданностью для нашей стороны, то это будет некорректно,
– пояснил Юрий Повх.
Заметьте У россиян есть 150 – 200 тысяч резерва, они могут попытаться прорвать границу в другом месте
Коротко о вероятности нового наступления России
- На рассвете 10 мая российские оккупанты начали наступление на Харьковскую область.
- Глава украинской разведки объяснял 14 мая, что через "три – четыре дня" российская армия попытается наступать в Сумской области.
- Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, что у россиян были войска в городе Суджа, что ориентировочно в 10 километрах от границы с Сумской областью. Еще на конец апреля они были готовы к действиям, но часть этих сил направили на Харьковщину.
- В конце мая глава Минобороны Рустем Умеров рассказал, что россияне готовятся скопить большее количество личного состава на границе с Украиной. Цель оккупантов – открыть новый фронт на Севере, чтобы начать использовать всю свою рабочую силу и огневую мощь против нас. Подробнее об этом читайте по ссылке.