Министр обороны отметил, что украинским военным удалось стабилизировать новый фронт на северо-востоке Харьковской области, куда Россия направила атаку в начале мая. Но Умеров сказал, что Москва готовится к новому рывку.

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Умеров назвал количество оккупантов, находящихся на границе с Украиной

Министр обороны Украины рассказал в интервью Reuters, что Россия разворачивает больше живой силы и техники на фронте через более 27 месяцев после начала своего полномасштабного вторжения.

Их цель – открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою рабочую силу и огневую мощь против нас. Они продолжают достигать своей цели – уничтожить нацию,

– сказал он.

По словам Умерова, Россия имеет около 500 тысяч военных в Украине и у границ государства и готовится добавить еще 200 – 300 тысяч.

"Мы выдерживаем, но, конечно, нам нужно больше оружия и огневой мощи. Нам нужны ракеты большой дальности, чтобы не позволить им (россиянам – 24 Канал) проникнуть в наше государство", – подчеркнул министр.

Умеров отметил, что Украина благодарна партнерам за оказанную военную помощь и оружие, но, по его словам, только половина обещанных поставок поступила вовремя.

Время чрезвычайно важно, и чтобы отразить атаки, нам нужно иметь (поставки – 24 Канал) вовремя,

– пояснил глава украинского Минобороны.

Кроме того, Рустем Умеров подтвердил, что Украина намерена освободить всю свою территорию до международно признанных границ 1991 года, включая Крым. Но главной военной задачей на ближайшие месяцы будет удержание оборонительных рубежей и подавление врага, одновременно укрепляя украинские военные возможности в воздухе, на море и на суше.

Умеров сказал, что ожидает, что истребители F-16 будут доставлены, "надеюсь, очень, очень скоро". А на вопрос, сколько Киев ожидает получить, он сказал, что "нужно столько, сколько мы можем получить".

Министр также напомнил, что Украина также продолжает наращивать собственное производство оружия, в частности, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ 28 мая рассказали, что на Харьковском направлении с начала суток оккупанты штурмовых действий не вели. Подразделения наших войск укрепляют оборону и держат российских захватчиков под огневым контролем.