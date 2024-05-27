Жуткую статистику использования КАБов опубликовал министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Россия не прекращает удары

Министр обороны написал, что удар по Харькову 26 мая показал, что Украина снова столкнулась с безжалостной агрессией России.

Вражеский удар по строительному гипермаркету города-героя Харькова, осуществлен в субботу посреди белого дня, когда там могли находиться сотни людей, – это ничто иное, как очередной акт геноцида украинского народа путинским режимом,

– написал Умеров.

По словам министра, Украина нуждается в более современных системах ПВО и авиации и ежедневно и при каждом удобном случае говорит об этом с союзниками.

Только с начала года враг сбросил на нашу землю почти 10 000 КАБов. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и раненых. Никакие слова не смогут заглушить вашего горя. Однако мы сделаем все, чтобы виновные в этой жестокой и сознательной агрессии были привлечены к ответственности,

– добавил Рустем Умеров.

Украина нуждается в системах ПВО