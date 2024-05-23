Наше государство нуждается в как можно большем количестве систем Patriot для обороны нашего воздушного пространства. На сегодня по этому поводу продолжаются обсуждения в Североатлантическом альянсе.
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Нелегкая задача
Наталья Галибаренко рассказала, что на сегодня продолжается работа "на всех уровнях" относительно потенциальных поставок Patriot. В то же время она признала, что решение подобного предоставления является "нелегкой задачей".
Отнюдь не все страны НАТО имеют системы Patriot, которые нам необходимы, чтобы сбивать российскую баллистику. Те страны, которые имеют Patriot, кроме США, имеют единицы таких систем и вынуждены учитывать свои возможности с точки зрения собственной национальной безопасности, политической ситуации в стране и иногда предстоящих выборов,
– говорит чиновница.
Впрочем, несмотря на сложности, есть "определенные продвижения". Пока нельзя говорить об этом в деталях, однако, по ее словам, некоторые страны выражают потенциальную готовность предоставить Украине системы Patriot.
"Они, конечно, ставят вопрос, чем эти системы заменить, и этот момент мы также должны принимать во внимание", – добавила посол Украины при НАТО.
Какова сейчас ситуация с предоставлением Украине систем Patriot: последние новости
- Накануне у Румынии заявили о готовности к диалогу о поставках ракетной системы Patriot в Украину. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в последние несколько недель ведется обсуждение относительно того, кто может предоставить Украине эти системы.
- Он отметил, что возможное предоставление нашему государству системы Patriot должно быть решено Высшим советом национальной обороны. Однако оно не должно повлечь ослабление возможностей ПВО страны. Поэтому, Румыния должна получить что-то взамен.
- В то же время администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы отправить в Украину дополнительную батарею ПВО Patriot. США подталкивают союзников к отправке ПВО Patriot в Украину как "первоочередному вопросу".
- В частности, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не сможет передать Украине систему Patriot. Все из-за того, что Польша только начинает получать заказанные несколько лет назад комплексы. По его словам, Польше нужна система Patriot для собственной обороны.