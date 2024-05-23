Наша держава потребує якомога більшої кількості систем Patriot задля оборони нашого повітряного простору. Станом на сьогодні стосовно цього тривають обговорення у Північноатлантичному альянсі.

Дивіться також Для нейтралітету немає місця: у Великій Британії закликали країни Європи вступати до НАТО

Нелегке завдання

Наталія Галібаренко розповіла, що станом на сьогодні триває робота "на всіх рівнях" стосовно потенційних поставок Patriot. Водночас вона визнала, що вирішення подібного надання є "нелегким завданням".

Аж ніяк не всі країни НАТО мають системи Patriot, які нам необхідні, щоб збивати російську балістику. Ті країни, які мають Patriot, окрім США, мають одиниці таких систем і вимушені зважати на свої можливості з погляду власної національної безпеки, політичної ситуації у країні та подекуди майбутніх виборів,

– каже посадовиця.

Втім, попри складнощі, є "певні просування". Поки що не можна говорити стосовно цього у деталях, однак, за її словами, деякі країни висловлюють потенційну готовність надати Україні системи Patriot.

"Вони, звичайно, ставлять питання, чим ці системи замінити, і цей момент ми також повинні брати до уваги", – додала пані посол України при НАТО.

Яка наразі ситуація з наданням Україні систем Patriot: останні новини