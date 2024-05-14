Польща була першою країною, яка направила озброєння в Україну, проте наразі не може передати систему ППО.

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Позиція Польщі

За словами Дуди, Польща потребна система Patriot для власної оборони.

Важко говорити сьогодні про передачу системи Patriot Україні, коли у нас у Польщі ще немає цієї системи, побудованої для потреб нашої власної оборони,

– пояснив він.

Президент Польщі також нагадав, що Варшава також передала Україні обладнання значної вартості та весь цей час підтримувала її у військовому відношенні. Ще одним елементом підтримки, зазначив він, є лобіювання союзниками підтримки України.

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