Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час свого візиту до казарм Санхеніс і Головного військового госпіталю "Орад-і-Гахіас". Саме там лікуються і проходять підготовку українські бійці.

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Ракети від союзників

За словами політикині, ракети до систем Patriot допоможуть Україні захищатися від постійних російських атак. Маргарита Роблес додала, що країнам Євросоюзу необхідно продовжувати підтримувати український народ перед обличчям виклику у вигляді агресії Росії.

Партія ракет до Patriot вже прибула в Україну. Вона прибула минулого тижня. Очевидно, що ми працюємо в цьому питанні в координації з нашими союзниками, тому що ми розуміємо, що Україна захищає свою цілісність, вона захищає людські життя,

– сказала вона.

Міністерка переконана, що всі повинні чітко усвідомлювати, що Україна зазнала вторгнення з боку Путіна, який чинить масові вбивства і не має наміру встановлювати жодних обмежень.

Наприкінці квітня Іспанія вже поставила Україні нову партію боєприпасів для важкої артилерії. Роблес також повідомляла про плани постачання артилерійських снарядів калібру 155 і 120 мм у найближчі кілька місяців.

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