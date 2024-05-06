Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман, зауваживши, що Україні терміново потрібне озброєння партнерів та посилення живої сили. В іншому випадку найближчі місяці будуть критичними.
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Що допоможе ЗСУ
За словами Гендельмана, є 2 фактори, які допоможуть ЗСУ:
- озброєння – рішення конгресу США про передачу наступного пакета допомоги через певний час повинно дати результат. Однак поки що не видно, щоб певна кількість боєприпасів вже появилась на фронті;
- людська сила – на відміну від військової допомоги ця проблема поки що залишається невирішеною, адже відбулось затягування прийняття закону про мобілізацію. Ще не знати, коли мобілізовані військові поїдуть на фронт. Саме людська сила, ймовірно, могла допомогти ЗСУ в обороні села Очеретине.
Найближчі пару місяців, на думку військового експерта з Ізраїлю, можуть бути критичними, якщо ці 2 фактори не будуть налагоджені. Росіяни намагатимуться просунутись на фронті якнайдалі та захопити якомога більше українських територій.
До того, як постачання західної допомоги почне показувати свій вплив, темпи на війні вирішуватимуть все. Зараз темпи на стороні росіян,
– зазначив Гендельман.
Військова допомога Україні: останні новини
- Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів від німецького оборонного підприємства Rheinmetall. Очільник концерну Армін Паппергер зауважив, що зараз наша держава може лише обмежено відповісти на російські артилерійські атаки через брак боєприпасів.
- Пані посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, що виділення підтримки від Сполучених Штатів на 61 мільярд доларів має на меті допомогти перемогти Україні у війні проти Росії, реформувати державу та наблизити її до ЄС і НАТО та піде на роботу з підзвітністю американської допомоги. Американська дипломатка пояснила, що кожен елемент військової допомоги має різноманітні види контролю.
- За даними видання Defence Express, постачання до України балістичних ракет ATACMS, скоріш за все, відбуватиметься на постійній основі та в адекватній кількості. Очільник відділу закупівель армії США Дуг Буш стверджує, що виробничі потужності ATACMS вийшли на достатній рівень, а у Пентагоні більше не переймаються скороченням їхніх запасів.