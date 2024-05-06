Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, отметив, что Украине срочно нужно вооружение партнеров и усиление живой силы. В противном случае ближайшие месяцы будут критическими.

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Что поможет ВСУ

По словам Гендельмана, есть 2 фактора, которые помогут ВСУ:

вооружение – решение конгресса США о передаче следующего пакета помощи через определенное время должно дать результат. Однако пока не видно, чтобы определенное количество боеприпасов уже появилась на фронте;

– решение конгресса США о передаче следующего пакета помощи через определенное время должно дать результат. Однако пока не видно, чтобы определенное количество боеприпасов уже появилась на фронте; человеческая сила – в отличие от военной помощи эта проблема пока остается нерешенной, ведь состоялось затягивание принятия закона о мобилизации. Еще не знать, когда мобилизованные военные поедут на фронт. Именно человеческая сила, вероятно, могла помочь ВСУ в обороне села Очеретино.

Обратите внимание! Военная поддержка из Соединенных Штатов начала поступать в Украину, в частности противотанковые средства и артиллерийские снаряды 155 калибра. Однако, по информации международной прессы, основной объем оружия от Штатов, Великобритании и Германии ожидается в Украине только через несколько месяцев.

Ближайшие пару месяцев, по мнению военного эксперта из Израиля, могут быть критическими, если эти 2 фактора не будут налажены. Россияне будут пытаться продвинуться на фронте как можно дальше и захватить как можно больше украинских территорий.

До того, как поставки западной помощи начнет показывать свое влияние, темпы на войне будут решать все. Сейчас темпы на стороне россиян,

– отметил Гендельман.

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