Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, отметив, что Украине срочно нужно вооружение партнеров и усиление живой силы. В противном случае ближайшие месяцы будут критическими.
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Что поможет ВСУ
По словам Гендельмана, есть 2 фактора, которые помогут ВСУ:
- вооружение – решение конгресса США о передаче следующего пакета помощи через определенное время должно дать результат. Однако пока не видно, чтобы определенное количество боеприпасов уже появилась на фронте;
- человеческая сила – в отличие от военной помощи эта проблема пока остается нерешенной, ведь состоялось затягивание принятия закона о мобилизации. Еще не знать, когда мобилизованные военные поедут на фронт. Именно человеческая сила, вероятно, могла помочь ВСУ в обороне села Очеретино.
Ближайшие пару месяцев, по мнению военного эксперта из Израиля, могут быть критическими, если эти 2 фактора не будут налажены. Россияне будут пытаться продвинуться на фронте как можно дальше и захватить как можно больше украинских территорий.
До того, как поставки западной помощи начнет показывать свое влияние, темпы на войне будут решать все. Сейчас темпы на стороне россиян,
– отметил Гендельман.
Военная помощь Украине: последние новости
- Украина получит прототипы артиллерийских снарядов дальностью в 100 километров от немецкого оборонного предприятия Rheinmetall. Глава концерна Армин Паппергер отметил, что сейчас наше государство может лишь ограниченно ответить на российские артиллерийские атаки из-за нехватки боеприпасов.
- Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, что выделение поддержки от Соединенных Штатов на 61 миллиард долларов имеет целью помочь победить Украине в войне против России, реформировать государство и приблизить его к ЕС и НАТО и пойдет на работу с подотчетностью американской помощи. Американский дипломат объяснила, что каждый элемент военной помощи имеет различные виды контроля.
- По данным издания Defence Express, поставки в Украину баллистических ракет ATACMS, скорее всего, будет происходить на постоянной основе и в адекватном количестве. Глава отдела закупок армии США Дуг Буш утверждает, что производственные мощности ATACMS вышли на достаточный уровень, а в Пентагоне больше не занимаются сокращением их запасов.